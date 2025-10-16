China construyó el parque solar más grande del mundo en el Tíbet, siete veces el tamaño de Manhattan

A más de 3.000 metros de altura, en el corazón de la meseta tibetana, China construyó un paisaje que parece salido de una novela de ciencia ficción, un océano de paneles solares que cubre 420 kilómetros cuadrados, siete veces el tamaño de Manhattan.

Se llama Parque Solar Talatan y está ubicado en Qinghai, una provincia árida y poco poblada del oeste del país.

Este gigantesco complejo genera 16.930 megavatios de energía solar, suficiente para alimentar todos los hogares de Chicago, en Estados Unidos, y no está solo. A su alrededor giran 4.700 megavatios de energía eólica y 7.380 megavatios hidroeléctricos que aprovechan el viento nocturno y los ríos glaciares.

Todo ese poder fluye a 1.600 kilómetros de distancia, donde se alimentan los trenes de alta velocidad, los vehículo eléctricos BYD y los centros de datos de inteligencia artificial que sostienen la nueva economía digital china.

La electricidad solar cuesta 40% menos que la producida con carbón, lo que convierte a Qinghai en el laboratorio energético más ambicioso del planeta, según un reportaje de The New York Times.

El presidente Xi Jinping prometió multiplicar por seis la capacidad de energía renovable y reducir las emisiones de carbono en toda la economía nacional.

