¿Los gallinazos curan el cáncer? Estos son los mitos que amenazan a los animales silvestres en Colombia

Detrás del tráfico ilegal de fauna silvestre están también las creencias sobre los supuestos poderes medicinales de los animales. Una muestra de ello es el reciente rescate de cinco serpientes cascabel en el Huila, que, al parecer, iban a ser sacrificadas para elaborar productos promocionados como tratamientos contra el cáncer. El operativo fue realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), en articulación con la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento del Huila. Lea: ¡Qué tristeza! Hallaron un tigrillo muerto en Bucaramanga; tenía lesiones internas “Durante el procedimiento también fueron decomisadas dos estructuras músculo-esqueléticas pertenecientes a la misma especie, dos frascos con material pulverizado o harina presuntamente derivada de dichas estructuras y cuarenta cápsulas que contenían el mismo componente”, dice el comunicado de la Corporación. La autoridad ambiental fue enfática al señalar que no existe evidencia científica que soporte este tipo de tratamientos, y por eso, este tipo de prácticas representan un riesgo, tanto para quién consume los productos, como para las especies, pues se vuelven foco del tráfico ilegal de fauna. Además, el operativo permitió evitar que los animales fuesen sacrificados y, posteriormente, comercializados. En este caso, las cinco serpientes rescatadas pudieron ser devueltas a su hábitat natural después de ser valoradas por el grupo de fauna del Hogar de Paso de la CAM en Neiva. Pero pocas especies corren con esa suerte luego de ser capturadas.

A continuación desmitificamos algunos de los animales más afectados en el país con el acompañamiento de Carlos Andrés Madrid, líder de conservación y bienestar animal del Parque de la Conservación.

El armadillo no cura el asma, pero sí puede causar lepra

No hay evidencia científica que demuestre que nada en el Armadillo cure el asma. El mito es tan débil, que no hay siquiera un consenso, entonces unos dicen que es la sangre, otros insisten que es la grasa y otros tantos que es el caparazón, pero ninguna de las teorías tiene soporte científico. Aún así, la creencia está bastante extendida, no sólo en Colombia, sino en varias regiones de América Latina. Lo que sí está comprobado es que consumir o manipular este animal representa un grave riesgo para la salud humana, pues pueden ser portadores de la bacteria Mycobacterium leprae, causante de la lepra, que se puede contraer si se consume su carne o sangre. Además cazarlo y consumirlo es ilegal. “Los armadillos son tal vez de los animales más afectados por el consumo debido a la relevancia que han tomado esos tratamientos. La presión de caza está asociada principalmente a esas atribuciones medicinales”, dice Carlos Andrés Madrid, líder de conservación y bienestar animal del Parque de la Conservación.

Conocidos también como los arquitectos de la naturaleza, solo habitan en los ecosistemas de las Américas. En Colombia se encuentran en todo el país y en entornos de hasta casi 3.000 metros de altitud. Pueden pesar hasta 50 kilogramos y medir más de un metro de longitud. Pero hay especies de apenas 100 gramos y 13 centímetros. De las 22 especies registradas, seis habitan en el país. Su dieta está basada principalmente en insectos, hormigas y termitas, por lo que hace las veces de controlador de estas especies que pueden ser amenaza para los cultivadores. Además, los armadillos cavan túneles en la tierra, que cumplen una función muy importante pues permiten airear y descompactar los suelos, lo que permite, entre otras cosas que los árboles generen más raíces, o que pueden servir de madriguera para otro tipo de animales. Además de la caza, otras de las amenazas que afectan a los armadillos es la transformación de su hábitat por la deforestación y los cambios en el uso del suelo.

Los escorpiones no alivian dolores articulares

Los escorpiones o alacranes están rodeados de mitos de todo tipo. Se les teme, sobre todo, porque pican, hay quienes creen que buscan atacar la gente, pero los contactos suelen ser accidentales. De la picadura hay una idea muy extendida y es que puede causar la muerte, pero la realidad es que de las 22 familias, solamente una, la Buthiade, que ocupa más del 50% de las especies del mundo, tiene la capacidad de generar la muerte en un ser humano. Eso sí, independiente de la especie, ante una picadura es obligatorio ir al hospital. Pero una de sus grandes amenazas viene de la idea de que si se sumergen con alcohol y plantas de marihuana, ayuda a aliviar dolores en las articulaciones, pero no hay evidencia científica que soporte la teoría de que los escorpiones, ni su veneno, alivien estas dolencias. Los que suelen ser cazados ilegalmente con fines medicinales pertenecen principalmente a los géneros Tityus y Centruroides, ambos miembros de la familia Buthidae. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia, esta familia está representada por cerca del 56% de las especies registradas en el país.

El veneno de los escorpiones también se ha utilizado para crear potencializadores sexuales caseros, pero esto tampoco cuenta con ningún tipo de respaldo científico.

El paujil no tiene oro

El pasado 26 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó sobre el nacimiento de una cría de paujil de pico azul (Crax alberti) en el zoológico de Barranquilla. La cría fue llamada ‘Milagro’, pues esta especie endémica de Colombia está catalogada en peligro crítico de extinción. “El paujil de pico azul ha perdido el 92,8% de su hábitat potencialmente viable en los últimos 25 años y se estima que actualmente sobreviven apenas 1.085 individuos adultos en Colombia. Las proyecciones disponibles advierten que, de no implementarse acciones urgentes, el paujil de pico azul podría desaparecer completamente de los ecosistemas naturales hacia 2050”, dice el comunicado del ministerio. Otra de las grandes amenazas del paujil es la cacería, motivada en parte por un mito que dice que carga oro en el estómago. “El tiene un método de cortejo muy lindo, y es que busca piedritas o elementos de colores brillantes y se las lleva de regalo a la hembra, por eso muchas comunidades creen que carga oro”, dice Madrid. Le puede interesar: Ecos de la noche, una exposición para ver a los murciélagos sin mitos ni miedo También suelen cazarlos para comer y, como anidan en el suelo, algunas personas suelen llevarse los huevos y amansarlos como si fueran gallinas. Esto dificulta la reproducción, que ya de por sí es difícil, pues los paujiles son solitarios y solo se juntan para la cópula.

Consumir gallinazo no cura el cáncer

A los gallinazos, lo mismo que los hace repudiables, los hace codiciables: que son carroñeros. “Como los gallinazos comen carroña, mucha gente cree que tienen el mejor sistema inmune de todos, entonces consumen la sangre, no sólo para mejorar su sistema inmune, sino porque también se les atribuye la cura del cáncer”, dice Madrid. La gente suele usar la sangre y la carne en caldos, pero, como en los casos mencionados anteriormente, no hay evidencia científica que lo respalde. El pasado mes de abril, Cornare reportó el rescate de un ejemplar que llegó al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre desde zona rural de Guarne.

“Durante la valoración evidenciamos desnutrición, plumaje deteriorado y múltiples lesiones causadas intencionalmente, probablemente para extraer su sangre. Presentaba hematomas, cortes y la ausencia total de sus plumas de vuelo, arrancadas manualmente, lo que le impedía volar. Además, sus heridas reflejan que permaneció por mucho tiempo en condiciones inadecuadas”, dice la publicación en redes sociales de la entidad. “La sangre del gallinazo no es medicina”.

Los búhos no son brujas

Los búhos, sin importar la especie, cargan con dos mitos: que son brujas y que anuncian la muerte; que son de mal agüero. Esta creencia surge de la combinación de sus características físicas y su comportamiento, especialmente del hecho de que son animales nocturnos. La noche y la oscuridad arrastran un temor ancestral. Los ojos grandes y brillantes, los sonidos en medio de la noche, el volar silencioso, han generado miedo y repudio por estos animales durante generaciones. “Me ha tocado ver búhos a los que les tiran piedras o les disparan con perdigones, y esto les causa traumatismos en los ojos y les fractura las alas. En el parque tenemos dos así. No sabemos que les pasó pero ya no se pueden liberar. Las lesiones en los ojos los afectan mucho, pues son fundamentales para poder cazar de noche, sin un ojo no lo pueden hacer bien”, dice Madrid. Más allá de los mitos, otro de los problemas que tiene los búhos son los venenos. Estos animales se alimentan, entre otras cosas, de roedores y los venenos para controlar estas especies pueden terminar intoxincándolos. En el Valle de Aburrá hay siete de las 28 especies que viven en Colombia, el tercer país con más ejemplares de la región después de Perú y México. Siga leyendo: En el Valle de Aburrá habita cerca del 6% de las especies de aves del mundo

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