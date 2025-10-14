El Patrimonio Mundial Natural enfrenta su peor década: más calor, especies invasoras y enfermedades

Según la nueva edición del informe Perspectiva del Patrimonio Mundial, publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el cambio climático constituye actualmente la mayor amenaza en el 43 % de los sitios naturales que poseen este título de valor universal excepcional, frente al 33 % en 2020. Además, las especies exóticas invasoras continúan siendo la segunda amenaza más frecuente, al afectar al 30 % de ellas.

Este texto advierte también del aumento significativo del riesgo de enfermedades en la fauna y la flora: actualmente, un 9 % de los sitios enfrenta una amenaza alta o muy alta por patógenos, frente al 2% registrado en 2020.

El informe se basa en cuatro ciclos de evaluaciones realizadas desde 2014 y constituye la revisión más exhaustiva de estas zonas naturales del Patrimonio Mundial a escala global. Por primera vez, muestra tendencias en las perspectivas de conservación a lo largo de una década.

En ese período, la proporción de sitios con una valoración positiva ha descendido del 62 % en 2020 al 57 % en 2025, con un impacto especialmente acusado en aquellos reconocidos por su alto valor de biodiversidad.