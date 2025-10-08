Antioquia vibra con el regreso de la Bienal Internacional de Arte

Exposición del artista Alejandro Tobón en el Parque de Artes y Oficios (PAO) en Bello. Desde el pasado 2 de octubre y hasta el 25 de noviembre, la ciudad y el departamento se convierten en un gran escenario artístico que reúne lo mejor del arte contemporáneo nacional e internacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.