Nacional golea al América y acaricia la final de la Copa BetPlay

El equipo de Diego Arias no solo mostró efectividad ofensiva, sino también una mejora notable en su funcionamiento colectivo y confianza en el juego. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

Los goles verdolagas fueron obra de Juan Bauzá, Matheus Uribe, el juvenil Juan Rengifo y Alfredo Morelos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El partido de vuelta se disputará en el estadio Pascual Guerrero, donde América de Cali buscará revertir la serie ante un Nacional inspirado que parece haber encontrado su mejor versión en el momento más decisivo de la temporada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

Con esta victoria, Atlético Nacional toma una ventaja significativa y se perfila como favorito para avanzar a la gran final del torneo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

El descuento del América llegó en el minuto 81, cuando Yohan Garcés aprovechó un descuido defensivo y marcó el 4-1 definitivo, un resultado que, si bien mantiene la esperanza del conjunto escarlata, deja la serie cuesta arriba para el duelo de vuelta. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

La afición verdolaga celebró con entusiasmo una noche en la que su equipo volvió a brillar y reafirmó su ambición de sumar un nuevo título a su historia. Foto: Luz María Sierra

El tercer gol llegó con una joya digna de destacar: el juvenil Juan Rengifo sorprendió a todos con un gol olímpico, demostrando que el talento joven también tiene protagonismo en el equipo verdolaga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

En la segunda mitad, el cuadro antioqueño mantuvo la intensidad y amplió la ventaja al minuto 49 con un potente remate de Matheus Uribe quien fue la figura del encuentro por su liderazgo y despliegue en el mediocampo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

Juan Bauzá abrió el marcador y encendió la fiesta en las tribunas del Atanasio Girardot que fue escenario de una noche mágica para los hinchas de Atlético Nacional, que vieron cómo su equipo dio un golpe de autoridad en la semifinal de ida de la Copa BetPlay. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

02 de noviembre de 2025

2025-11-02 21:18:27

El equipo verde de Antioquia dio un paso firme hacia la final de la Copa BetPlay al golear 4-1 al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot. Con una exhibición de contundencia y talento, el equipo dirigido por Diego Arias se impuso con autoridad ante su rival tradicional y dejó encarrilada la serie semifinal.