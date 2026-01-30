Deslizamiento en Sicilia dejó una ciudad al borde del abismo

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas heridas, un hecho que ha sido atribuido a la rápida respuesta de los organismos de emergencia y a la evacuación oportuna de la población. Sin embargo, el impacto social y material es considerable, ya que decenas de familias enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. Foto: GETTY