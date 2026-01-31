Groenlandia, la joya helada que despierta interés de Trump

-
Groenlandia, la isla más grande del planeta con una superficie de 2,16 millones de kilómetros cuadrados, se ha convertido nuevamente en foco de atención internacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su interés por este territorio ártico Foto: GETTY
Ubicada entre América del Norte y Europa, Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. Aunque se trata de una región remota y poco poblada, su importancia estratégica, política y económica ha crecido de manera significativa en los últimos años. Foto: Depositphotos
A pesar de su enorme extensión territorial, Groenlandia es el país menos densamente poblado del planeta. Sus cerca de 56.000 habitantes viven dispersos en pequeñas ciudades y asentamientos costeros, sin conexión por carreteras entre sí. Foto: GETTY
Más del 80 % de su superficie está cubierta por una gigantesca capa de hielo, lo que la convierte en uno de los territorios más fríos e inhóspitos del mundo. Foto: Depositphotos
Nuuk, la capital y ciudad más grande de la isla, concentra a más de 20.000 personas, lo que representa aproximadamente un tercio de la población total. En torno a esta ciudad se agrupa la mayor parte de la actividad administrativa, económica y cultural del territorio. Foto: Depositphotos
El creciente interés internacional por Groenlandia se explica en gran medida por su posición estratégica en el Ártico, una región cada vez más relevante debido al cambio climático y a la apertura de nuevas rutas marítimas. Foto: GETTY
La isla es una tierra de extremos. Gran parte de su superficie territorial está cubierta por una capa de hielo que, en algunos puntos, alcanza varios kilómetros de espesor. Esta geografía hostil la convierte en el país menos densamente poblado del mundo. Foto: GETTY
Con apenas 56.000 habitantes, la vida en la isla es un desafío logístico constante. Es un lugar tan remoto que no existen carreteras que conecten las ciudades entre sí; los groenlandeses se desplazan entre asentamientos utilizando barcos, helicópteros y aviones, dependiendo de las condiciones climáticas. Foto: Depositphotos
Groenlandia, la joya helada que despierta interés de Trump
