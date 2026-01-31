Messi en Medellín: fiesta total en el Atanasio

A diferencia de su visita en 2013, donde la explosividad y los arranques individuales eran su sello distintivo, el Messi de hoy dio una muestra magistral de lo que los analistas llaman “el arte de saber caminar la cancha”. Durante los 76 minutos que estuvo en el terreno de juego, el argentino no necesitó correr grandes distancias para ser el jugador más influyente. Foto: Camilo Suárez