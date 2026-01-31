Messi en Medellín: fiesta total en el Atanasio

-
El Estadio Atanasio Girardot se vistió de gala para recibir, una vez más, al que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. Lionel Messi regresó a la capital antioqueña y, como era de esperarse, desató una “Messimanía” que desbordó las tribunas. Foto: Camilo Suárez
La presencia de Lionel Messi en Medellín transformó el estadio Atanasio Girardot en un escenario de celebración colectiva. Desde antes del inicio del partido, miles de aficionados llegaron con camisetas, banderas y cánticos dedicados al campeón del mundo, creando un ambiente cargado de expectativa. Foto: Camilo Suárez
En un encuentro emotivo que terminó con un marcador de 2-1, el resultado pasó a un segundo plano ante la presencia del astro argentino, quien ofreció una exhibición de inteligencia táctica y conexión emocional con el público paisa. Foto: Camilo Suárez
Juan Manuel Rengifo, el joven volante de Atlético Nacional, que de niño jugaba a ser Messi, anotó un gol al estilo del argentino: un enganche con perfil cambiado, un remate de media distancia y la pelota al fondo de la red. Foto: Camilo Suárez
A diferencia de su visita en 2013, donde la explosividad y los arranques individuales eran su sello distintivo, el Messi de hoy dio una muestra magistral de lo que los analistas llaman “el arte de saber caminar la cancha”. Durante los 76 minutos que estuvo en el terreno de juego, el argentino no necesitó correr grandes distancias para ser el jugador más influyente. Foto: Camilo Suárez
Cada vez que el “10” tocaba el balón, el Atanasio rugía. Los cánticos de “¡Messi, Messi!” bajaban desde las cuatro tribunas, creando una atmósfera de respeto y admiración que pocas veces se ve hacia un jugador extranjero en tierras colombianas. Foto: Camilo Suárez
El encuentro finalizó con marcador 2-1, pero más allá del resultado, la noche quedó marcada por la conexión entre el jugador y los aficionados. La magia de Messi se reflejó en detalles técnicos, pases precisos y movimientos que evidencian su experiencia y jerarquía dentro del fútbol mundial. Foto: Camilo Suárez
Al momento de su salida, el estadio volvió a rendirse a sus pies. Los asistentes corearon su nombre mientras el argentino, en gesto de agradecimiento, aplaudió y recorrió el centro del campo saludando a quienes llegaron para verlo. Foto: Camilo Suárez
Messi en Medellín: fiesta total en el Atanasio
