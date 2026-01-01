x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
  • En fogones improvisados y con ingredientes frescos, las familia Herrera de Manrique, mantuvieron viva una de las tradiciones más queridas de la región. Foto: Manuel Saldarriaga
  • Cada primero de enero desde muy temprano en muchos barrios de Medellín comienza a sentirse un aroma inconfundible: el del sancocho de leña. Foto: Manuel Saldarriaga
  • La tradición de cocinar este plato en las calles reúne a familias y vecinos y se convierte en el remedio ideal para el “guayabo” de las celebraciones de Año Nuevo. Foto: Manuel Saldarriaga
  • Desde temprano, vecinos sacan ollas enormes a la calle, improvisan fogones con leña o gas y organizan turnos para cocinar. Foto: Manuel Saldarriaga
  • El sancocho, el remedio perfecto para el “guayabo” de Año Nuevo en el Valle de Aburrá. Cientos de familias en Medellín celebran el comienzo de 2026 con los tradicionales sancochos. Foto: Manuel Saldarriaga
  • Un ritual que fortalece los lazos comunitarios y celebra la llegada de una nuevo ciclo. Foto: Manuel Saldarriaga
hace 8 horas
bookmark

Sigue la tradición: 2026 se recibió con sancocho en las familias paisas

hace 8 horas

Las familias paisas no abandonan la costumbre de cocinar sancochos barriales cada primero de enero.

# #

