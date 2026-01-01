-
En fogones improvisados y con ingredientes frescos, las familia Herrera de Manrique, mantuvieron viva una de las tradiciones más queridas de la región. Foto: Manuel Saldarriaga
Cada primero de enero desde muy temprano en muchos barrios de Medellín comienza a sentirse un aroma inconfundible: el del sancocho de leña. Foto: Manuel Saldarriaga
La tradición de cocinar este plato en las calles reúne a familias y vecinos y se convierte en el remedio ideal para el “guayabo” de las celebraciones de Año Nuevo. Foto: Manuel Saldarriaga
Desde temprano, vecinos sacan ollas enormes a la calle, improvisan fogones con leña o gas y organizan turnos para cocinar. Foto: Manuel Saldarriaga
El sancocho, el remedio perfecto para el “guayabo” de Año Nuevo en el Valle de Aburrá. Cientos de familias en Medellín celebran el comienzo de 2026 con los tradicionales sancochos. Foto: Manuel Saldarriaga
Un ritual que fortalece los lazos comunitarios y celebra la llegada de una nuevo ciclo. Foto: Manuel Saldarriaga
hace 8 horas
Sigue la tradición: 2026 se recibió con sancocho en las familias paisas
Las familias paisas no abandonan la costumbre de cocinar sancochos barriales cada primero de enero.