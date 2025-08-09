Medellín honra a sus héroes en la Feria de las Flores

-
En el marco de la Feria de las Flores, Medellín vivió uno de los momentos más emotivos y patrióticos de su programación: el XIII Desfile Tributo a los Héroes de la Patria. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Este evento, que ya se ha consolidado como una tradición dentro de la feria, rindió homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, exaltando su compromiso, valentía y servicio a la nación. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El XIII Desfile Tributo a los Héroes de la Patria ha recorrió algunas calles de la ciudad, transformando la celebración floral en un emotivo homenaje a los miembros de la Fuerza Pública. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El desfile, que reúne a miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, se ha convertido en uno de los momentos más significativos y conmovedores de la Feria. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Vehículos de diferentes épocas y tipos, desde imponentes tanques y motocicletas de alta gama hasta vehículos antiguos restaurados, han rodado por la ciudad, transportando a los verdaderos protagonistas de la jornada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Con cada vehículo que avanza, se celebra el valor, el sacrificio y el compromiso de quienes han dedicado su vida a servir a la nación. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Más que un espectáculo visual, el desfile fue un acto de unión ciudadana y un recordatorio del valor del sacrificio de quienes, en activo o en retiro, han defendido la soberanía y la paz del país. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
La Feria de las Flores, conocida mundialmente por la belleza de sus silletas y la creatividad de sus desfiles, demuestra con el Desfile Héroes de la Patria su capacidad de ser más que una fiesta. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Este desfile resalta un aspecto fundamental de la sociedad: el respeto y la admiración por aquellos que, día a día, se juegan la vida por la seguridad de todos. Es un emotivo recordatorio de que los verdaderos héroes están entre nosotros. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
hace 6 horas
En medio del vibrante despliegue de color y alegría de la Feria de las Flores, Medellín ha dedicado un espacio de profundo respeto y gratitud a quienes velan por la seguridad del país con el XIII Desfile Tributo a los Héroes de la Patria