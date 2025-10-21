x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

Absolución de Álvaro Uribe Vélez: Tribunal Superior de Bogotá anula condena y excluye las pruebas

21 de octubre de 2025
El Colombiano

El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de segunda instancia, absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos de soborno y fraude procesal, revocando la condena inicial de 12 años de prisión domiciliaria....

El Colombiano
El Colombiano

