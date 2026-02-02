hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Aguaceros en las últimas horas dejaron a todo el Urabá bajo el agua

Las fuertes y sostenidas lluvias registradas durante este fin de semana generaron graves emergencias por inundaciones en el Urabá antioqueño, dejando a todos los municipios de esta subregión afectados por inundaciones y desbordamientos de ríos y quebradas. Se estima que más de 1.500 familias de las 11 localidades resultaron afectadas y están pendientes de las ayudas....