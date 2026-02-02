x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Multimedia
hace 5 horas
bookmark

Aguaceros en las últimas horas dejaron a todo el Urabá bajo el agua

hace 5 horas

Las fuertes y sostenidas lluvias registradas durante este fin de semana generaron graves emergencias por inundaciones en el Urabá antioqueño, dejando a todos los municipios de esta subregión afectados por inundaciones y desbordamientos de ríos y quebradas. Se estima que más de 1.500 familias de las 11 localidades resultaron afectadas y están pendientes de las ayudas....

