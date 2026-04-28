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Fonseca lanza Antes que el tiempo se vaya con un mensaje sobre vivir el presente

hace 1 hora
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

EL COLOMBIANO conversó con Fonseca sobre su nuevo disco y las colaboraciones que trae con Juanes y Rubén Blades, entre otros. El artista saldrá de gira tras su show en el Campín programado para octubre de este año....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

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