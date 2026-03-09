hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿El Congreso elegido aprobaría una constituyente?

2026-03-09 18:33:19

Las elecciones legislativas de 2026 reconfiguran el poder en Colombia: el Pacto Histórico creció a 25 curules en el Senado y el Centro Democrático a 17, mientras los partidos tradicionales se derrumbaron. Analizamos el nuevo bipartidismo petrismo-uribismo, los grandes ganadores y quemados, lo que pasó en Antioquia y Bogotá, y qué tan fácil o difícil le quedará al próximo gobierno —sea de Cepeda o no— sacar reformas e, incluso, convocar una Asamblea Constituyente. Todo esto, a 12 semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo....