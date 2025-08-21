x

Pico y Placa Medellín

viernes

Pico y Placa Medellín

jueves

Pico y Placa Medellín

miercoles

Pico y Placa Medellín

martes

Pico y Placa Medellín

domingo

Pico y Placa Medellín

sabado

Pico y Placa Medellín

lunes

Conexión Summit 2025: así fue su segunda versión en Medellín

21 de agosto de 2025
Andrés Villamizar

Comunicador Social y Periodista. Reportero en las regiones. Escribo sobre microeconomía y macroeconomía. Disfruto el café, la cerveza artesanal y el rock.

Conexión Summit se celebró entre el 19 y 20 de agosto de este año. Contó con más de 5.200 visitantes, espacios de aprendizaje, la primer Cumbre del Jaguar, y hasta pódcast en vivo. Aquí los detalles....

Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

Jeann Carlos Rodríguez

