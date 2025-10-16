x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Daniel Quintero y la gira de medios: ¿quién financia sus eventos y alianzas con políticos cuestionados?

16 de octubre de 2025
El Colombiano

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, está en una gira política levantando interrogantes en el Pacto Histórico sobre el origen de los fondos para sus eventos y su estrategia de “resetear” la política utilizando estructuras tradicionales. El exsenador Gustavo Bolívar ha criticado públicamente que Quintero está tejiendo alianzas con casas políticas cuestionadas a nivel nacional, como la estructura del exsenador condenado Eduardo Pulgar y apoyos como la esposa de un alcalde imputado por compra de votos. Esta búsqueda de poder, combinando voto de opinión con apoyo de maquinaria, ha generado resistencia y la sensación en las bases del petrismo de que el Pacto Histórico ha traicionado su promesa de cambio al avalar figuras de la politiquería....

El Colombiano

