Después del triunfo ante Millos, ¿Diego Arias se ganó la titular en el banco de Atlético Nacional?

29 de septiembre de 2025

2025-09-29 16:24:56

En este episodio de Línea de Gol dialogamos en exclusiva con el técnico interino de Nacional, Diego Arias, quien nos habló sobre la experiencia que está teniendo al frente del equipo profesional, en la que suma dos victorias consecutivas frente a Unión Magdalena y Millonarios....