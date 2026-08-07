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Las mujeres que mueven a Medellín fueron las protagonistas del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

07 de agosto de 2026
El Colombiano

En su 29ª edición, el desfile puso a las mujeres al volante como protagonistas de un homenaje a quienes lideran, deciden y movilizan cambios desde lugares tan diversos como la cultura, la ciencia, la empresa y el hogar.

La celebración llenó las calles de Medellín de alegría, color, memoria y motores, en una jornada en la que los autos clásicos volvieron a encontrarse con miles de ciudadanos.

Pero esta vez, la mirada estuvo puesta en ellas: mujeres que conducen, que lideran y que todos los días ayudan a mover la ciudad....

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