bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella desde Cali

07 de agosto de 2026

2026-08-07 14:23:15

Colombia vivirá este 7 de agosto una posesión presidencial inédita. Por primera vez en la historia reciente, el acto de transmisión de mando se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede principal la ciudad de Cali....