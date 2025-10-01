bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El arte es un Derecho para todos los Niños

01 de octubre de 2025

2025-10-01 10:13:14

En este nuevo capítulo de Desconocidos que deberías conocer, te presentamos a Martha Álvarez Ossa, directora del Balcón de los Artistas, un espacio cultural que se ha convertido en semillero de talento y en motor de transformación social en Medellín. Desde la danza y la formación artística, Martha ha impulsado procesos que han cambiado la vida de cientos de jóvenes, demostrando que el arte no solo entretiene, sino que también educa, protege e inspira....