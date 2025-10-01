x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
El arte es un Derecho para todos los Niños

01 de octubre de 2025

En este nuevo capítulo de Desconocidos que deberías conocer, te presentamos a Martha Álvarez Ossa, directora del Balcón de los Artistas, un espacio cultural que se ha convertido en semillero de talento y en motor de transformación social en Medellín. Desde la danza y la formación artística, Martha ha impulsado procesos que han cambiado la vida de cientos de jóvenes, demostrando que el arte no solo entretiene, sino que también educa, protege e inspira....

