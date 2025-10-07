x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 7 horas
bookmark

“El sonido de mi infancia es el de la máquina de escribir de Manuel Mejía Vallejo”

hace 7 horas
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Planeta publicó en un volumen los cuentos del autor antioqueño. EL COLOMBIANO habló con Valeria Mejía, una de las hijas del escritor, sobre el legado del autor de La casa de las dos palmas....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

Todos los videos

Ver más