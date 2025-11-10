x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Tensión entre Colombia y Estados Unidos: carpeta con fotos de Petro y Maduro presos generados con IA

10 de noviembre de 2025
El Colombiano

La crisis diplomática se agudiza por la filtración de la “Doctrina Trump”, un documento que incluye una imagen de IA del presidente Gustavo Petro vestido de preso, lo que él calificó de “irrespeto brutal”. Este plan, supuestamente impulsado por el senador Bernie Moreno, describe cinco pasos para endurecer la política hacia Colombia, resultando ya en sanciones contra Petro, su esposa, su hijo y allegados....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más