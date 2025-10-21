hace 10 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Inundaciones y socavación en la vía del Metro colapsaron la ciudad

Medellín enfrentó una fuerte tormenta eléctrica la noche del 20 de octubre, causando intensas lluvias que generaron emergencias en comunas como Belén, Robledo, Laureles-Estadio y Altavista. Se reportaron desbordamientos en Naranjal y el sector Mano de Dios. U. Las inundaciones obligaron incluso a suspender partidos de fútbol y baloncesto. La emergencia se extendió al 21 de octubre, colapsando la movilidad en el sur del Valle de Aburrá debido a una socavación en la vía férrea del Metro entre las estaciones Aguacatala y Poblado. El Metro estima que las reparaciones para restablecer el servicio podrían tomar aproximadamente ocho días, si las condiciones climáticas lo permiten....