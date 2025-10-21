x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 10 horas
bookmark

Inundaciones y socavación en la vía del Metro colapsaron la ciudad

hace 10 horas
El Colombiano

Medellín enfrentó una fuerte tormenta eléctrica la noche del 20 de octubre, causando intensas lluvias que generaron emergencias en comunas como Belén, Robledo, Laureles-Estadio y Altavista. Se reportaron desbordamientos en Naranjal y el sector Mano de Dios. U. Las inundaciones obligaron incluso a suspender partidos de fútbol y baloncesto. La emergencia se extendió al 21 de octubre, colapsando la movilidad en el sur del Valle de Aburrá debido a una socavación en la vía férrea del Metro entre las estaciones Aguacatala y Poblado. El Metro estima que las reparaciones para restablecer el servicio podrían tomar aproximadamente ocho días, si las condiciones climáticas lo permiten....

El Colombiano

