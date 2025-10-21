hace 11 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El rugido de los motores de las monster trucks se escuchó en Medellín

2025-10-21 12:31:17

El rugir de los motores invadió Medellín con el Monster Truck Recargado 2025, un show lleno de saltos, potencia y adrenalina en el Centro de Eventos La Macarena.

Las imponentes camionetas monstruo aplastaron autos y levantaron aplausos, mientras los pilotos de Freestyle Motocross y los riders de BMX desafiaron la gravedad con acrobacias espectaculares.

También hubo espacio para la destreza de los dobles Stunt, que con motos y cuatrimotos encendieron el público....