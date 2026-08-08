bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La Feria de las Flores rindió homenaje a nuestros Policias y Militares en un emocionante desfile

08 de agosto de 2026

2026-08-08 20:21:10

La Feria de las Flores rindió homenaje a los Héroes de la Patria

Desde el Parque de los Pies Descalzos, Medellín acompañó el Desfile de los Héroes de la Patria, una jornada de reconocimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía que dedican su vida al servicio del país.

Con aplausos y música, la ciudadanía rindió homenaje a los soldados y policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber como los 13 uniformados asesinados en Amalfi, Antioquia....