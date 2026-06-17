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hace 2 horas
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La nostalgia de los barrios que “desaparecen” por el Metro de la 80

hace 2 horas

Medellín ganará una nueva línea de Metro. Pero por su construcción algunos barrios ya comenzaron a despedirse de una parte de su historia. El Metro de la 80 promete transformar la movilidad de Medellín. Pero detrás de las estaciones, los trenes y las cifras de avance, existe otra historia: la de los barrios que se están transformando para hacer posible esta obra. Porque las ciudades avanzan construyendo futuro. Pero nunca deberían olvidar los barrios que hicieron posible ese camino....

Jeann Carlos Rodríguez

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