Lokillo y Jotapé causaron furor con su show en el Festival de la Trova en Medellín

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

jueves

0 y 2 

miercoles

1 y 8 

martes

5 y 7  

domingo

no

sabado

no

lunes

6 y 9  

