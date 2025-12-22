x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
hace 12 horas
Los cócteles hechos en Medellín exaltados en 50Best

hace 12 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

El Bar Carmen fue incluido en la lista de mejores bares del mundo. Su propuesta es igual a la de restaurante: nutrirse de las tradiciones culinarias de Colombia y su rica biodiversidad....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

