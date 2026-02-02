hace 4 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Tiene razón Presidente, Colombia no lo olvidará

Dijo el presidente Gustavo Petro en una de sus ya habituales peroratas —porque no hay otra palabra para describir esos discursos deshilachados que lanza cuando parece extraviado en sus propias ideas— que “nadie se olvidará” de él....