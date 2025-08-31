x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9

¿Más preocupado por Maduro que por Colombia?

31 de agosto de 2025
Luz María Sierra

El presidente Gustavo Petro sorprendió al país el pasado jueves con un mensaje en redes sociales, en el que afirmaba haber “ordenado ampliar” el pie de fuerza en el Catatumbo colombiano, con 25.000 soldados. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo”, anotó....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

