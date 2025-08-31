bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Más preocupado por Maduro que por Colombia?

31 de agosto de 2025

2025-08-31 17:14:14

El presidente Gustavo Petro sorprendió al país el pasado jueves con un mensaje en redes sociales, en el que afirmaba haber “ordenado ampliar” el pie de fuerza en el Catatumbo colombiano, con 25.000 soldados. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo”, anotó....