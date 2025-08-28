bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Senadores mexicanos se van a los golpes tras debate sobre intervención de EE. UU. contra carteles del narcotráfico

28 de agosto de 2025

2025-08-28 17:25:57

Senadores mexicanos protagonizaron un violento enfrentamiento físico durante un debate sobre supuestas peticiones de intervención militar estadounidense contra los carteles del narcotráfico. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el opositor Alejandro Moreno del PRI se trenzaron a golpes tras acaloradas discusiones. La mayoría oficialista acusó al PRI y PAN de solicitar intervención de Estados Unidos, lo que estos partidos niegan. El incidente escaló cuando Moreno no recibió la palabra y confrontó furioso al presidente de la cámara. Ambos políticos ya habían tenido enfrentamientos previos por acusaciones relacionadas con Venezuela y el narcotráfico....