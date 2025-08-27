hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Las pruebas del CNE para sancionar a Roa por campaña de Petro

La ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) revela que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 excedió los topes legales en más de $3.042 millones y recibió financiación prohibida. Ricardo Roa, gerente de campaña, junto a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto, así como los movimientos Colombia Humana y Unión Patriótica, enfrentarían sanciones administrativas, multas y la devolución de $3.043 millones. La investigación detalla omisiones en pagos a testigos electorales por $931 millones en primera vuelta y $177 millones en segunda, aportes no registrados de partidos como Colombia Humana y sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO).

La aprobación de estas sanciones en el CNE requiere una mayoría absoluta de seis votos, lo que anticipa un complejo debate político....