Así fue la pelea del gobernador Rendón y el Ministro de Defensa

29 de agosto de 2025

2025-08-29 17:32:39

Abordamos la tensa disputa entre el gobernador Rendón y el Ministro de Defensa a raíz del asesinato de 13 policías en Amalfi, destacando la crítica a la inoperancia militar y la desconexión del gobierno. También analizamos la polémica figura de Daniel Quintero, el “caballo de Troya” de Petro en el Pacto Histórico, cuya inclusión genera rechazo por sus múltiples cuestionamientos de corrupción contra él y exfuncionarios de su administración. Finalmente, exploramos el expediente del CNE contra la campaña presidencial de Petro de 2022, que propone sancionarla por exceder los topes de financiación en más de 3.042 millones de pesos y recurrir a fuentes prohibidas, implicando directamente a Ricardo Roa....