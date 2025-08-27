x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Primeras imágenes oficiales del envío militar estadounidense al Caribe venezolano

27 de agosto de 2025

El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió las primeras imágenes oficiales de buques de guerra avanzando hacia el Caribe, en dirección a costas venezolanas. La operación, considerada la mayor movilización regional desde la invasión a Panamá, incluye el USS Iwo Jima y tres destructores. Como respuesta, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos y calificó la operación como “amenaza estrafalaria”....

