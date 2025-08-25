x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

“Muy preocupante que subieran a la tarima a los miembros de las bandas”: Iris Marín Ortiz

25 de agosto de 2025
Luz María Sierra

En entrevista con la directora Luz María Sierra, la defensora del pueblo se refirió a la polémica causada por el denominado “tarimazo” en el que el presidente Gustavo Petro compartió un evento público en La Alpujarra junto a los líderes de las bandas de Medellín....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más