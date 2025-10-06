x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Nacional y la incertidumbre del DT: ¿por qué la directiva duda de un técnico colombiano?

06 de octubre de 2025
El Colombiano

En este episodio de Línea de Gol, el podcast deportivo de El Colombiano, conversamos con Samuel Vanegas, campeón de Libertadores con Once Caldas. Analizamos las dudas que persisten en Atlético Nacional sobre su dirección técnica y la falta de continuidad en los procesos. Discutimos el lamentable descenso de Envigado y la pérdida del jugador antioqueño. Además, destacamos la “muy buena racha” del Deportivo Independiente Medellín bajo el proceso de Alejandro Restrepo. Finalmente, analizamos la polémica convocatoria de la Selección Colombia para sus amistosos....

