Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

bookmark

Petro más solo ¿y más loco?

22 de octubre de 2025
Luz María Sierra

El presidente Gustavo Petro atraviesa el momento más solitario —y quizá más errático— de su mandato. Y en un gobierno como el suyo, que ha estado marcado por la polémica, eso es mucho decir....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

