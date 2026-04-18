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“Siempre quise ser lo que soy hoy, narrar fútbol era mi sueño de niño” Eduardo Luis

hace 2 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Eduardo Luis cuenta su historia en un reciente libro que buscó fuera más una motivación que una biografía. Hablamos con él en El Estudio de. ...

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

Ángel Castaño Guzmán
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