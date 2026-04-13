hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Al jugador paisa le falta trabajar más la parte física, el talento no basta

hace 2 horas

2026-04-13 17:41:34

En este episodio de Línea de Gol el exjugador de Envigado, DIM y Nacional, Yulián Mejía, habla sobre su carrera, el momento actual de los equipos antioqueños y la Selección Colombia. Además, nos cuenta la razón de su retiro temprano del fútbol....