Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
Telepatía: el asistente de IA que ayuda a los médicos a tomar mejores decisiones

05 de octubre de 2025
Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

Tomás Giraldo, médico y cofundador de Telepatía, es el invitado de la quinta entrega de ¿Qué me funcionó?, la miniserie de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N.

Telepatía nació para aliviar la carga administrativa de los médicos con ayuda de la inteligencia artificial y ya funciona en 15 instituciones con 250 profesionales que usan la plataforma a diario. Junto a sus socios, Giraldo creó este emprendimiento que en apenas ocho meses pasó de ser una idea a una empresa exitosa y transformadora....

