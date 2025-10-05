bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Telepatía: el asistente de IA que ayuda a los médicos a tomar mejores decisiones

05 de octubre de 2025

2025-10-05 14:58:6

Juan Pablo Estrada Ramírez Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB. Seguir Periodista

RJE

Tomás Giraldo, médico y cofundador de Telepatía, es el invitado de la quinta entrega de ¿Qué me funcionó?, la miniserie de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N.

Telepatía nació para aliviar la carga administrativa de los médicos con ayuda de la inteligencia artificial y ya funciona en 15 instituciones con 250 profesionales que usan la plataforma a diario. Junto a sus socios, Giraldo creó este emprendimiento que en apenas ocho meses pasó de ser una idea a una empresa exitosa y transformadora....