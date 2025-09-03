x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

“Todos somos actores naturales”, Ubeimar Ríos, protagonista de Un Poeta

03 de septiembre de 2025
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Un poeta, la película de Simón Mesa, protagonizada por Ubeimar Ríos, se ha convertido en un fenómeno de taquilla y de redes sociales. Es una historia de infortunios, de un poeta asediado por el fracaso y el licor, que busca en la poesía una forma de plantarle cara a la vida. Una historia conmovedora que fundió a Ubeimar, actor natural, con Óscar, su personaje....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Jeann Carlos Rodríguez

