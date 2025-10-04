x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

“Una consulta popular para la reforma a la salud está sobre la mesa”: Benedetti

04 de octubre de 2025
Javier González Penagos

Comunicador social y periodista de la Universidad Central, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de las universidades Externado y Columbia. Experto en asuntos políticos, parlamentarios y de Gobierno. Subeditor de la sección Actualidad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, revela en primicia a EL COLOMBIANO que el Gobierno de Gustavo Petro está estudiando volver a echar mano de este controvertido mecanismo para darle un empujón a la reforma a la salud. “El Congreso está mamando gallo”, alega....

Javier González Penagos
Javier González Penagos

Actualidad

Todos los videos

Ver más