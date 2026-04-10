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hace 2 horas
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Zuleta está encartada con los capos de la cárcel de Itagüí

hace 2 horas
El Colombiano

En este nuevo episodio de Mesa Central analizamos las tres noticias noticias más importante de la semana, algunas catalogadas como escándalos, en Colombia: la fiesta vallenata de cabecillas criminales con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí en medio de la Paz Total; la crisis económica con la caída de la calificación crediticia del país y el retiro del ministro de Hacienda de la Junta del Banco de la República; y los audios comprometedores del exdirector de la DNI Jorge Lemus con el abogado del contrabandista conocido como Papá Pitufo....

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