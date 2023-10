El deterioro del indicador se ha mantenido a lo largo del 2023 y Duarte hizo notar que la llegada de turistas extranjeros no es suficiente para lograr el crecimiento sostenido al que aspiran el gremio y el Gobierno. Y hay otro dato que deja ver el panorama adverso del sector: el porcentaje de población colombiana que está viajando se ubica en 8,7%, mientras que en 2019 era del 10,1%.

La elevada inflación, tal como lo señaló el jefe gremial, afecta al sector turístico por partida doble, toda vez que merma la capacidad de gasto entre los viajeros internos, pero igualmente afecta la rentabilidad de los hoteleros, cuyos costos de operación se han incrementado ostensiblemente en el rubro de alimentos y energía; motivo por el que el margen de ingresos, según indicó, ya está en terreno negativo.

Mientras tanto, la inseguridad en las vías ha provocado cancelación de reservas y la competencia con la oferta de hospedaje informal no afloja. Con respecto a este último punto, Duarte pidió mejorar la vigilancia, inspección y control por parte de las autoridades.

“Los países desarrollados nos han venido compartiendo sus lecciones: si uno no logra crecer de manera controlada, con mecanismos de inspección y vigilancia, tendremos el problema de la sostenibilidad, dificultades de seguridad, convivencia y explotación sexual”, expuso.

Y añadió: “Luego, la comunidad dirá que no quiere más turismo y eso es lo que no podemos permitir en un país que tiene mucho por crecer, solo recibimos 4,6 millones de turistas no residentes al año. Necesitamos empezar a diseñar unas reglas de juego que eviten la gentrificación, que eviten ese crecimiento informal desmesurado y que está impidiendo capacidad de recaudo para el Gobierno”.