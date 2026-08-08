Colombianos ya pagaron $8,4 billones por el 4x1.000 en 2026; De la Espriella propone eliminarlo

Desde este viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia con el reto de enfrentar el elevado déficit fiscal y corregir el deterioro de las finanzas públicas. El nuevo mandatario expuso algunas de las medidas económicas que busca implementar durante su gobierno. Entre sus principales propuestas está la eliminación del impuesto del 4x1.000, una iniciativa que distintos gobiernos han planteado en el pasado, pero que ninguno ha logrado concretar. La propuesta abre nuevamente el debate sobre el impacto de este gravamen en las transacciones financieras y sobre las alternativas que tendría el Estado para compensar el recaudo que genera. Puede leer: Revivir el Día sin IVA y eliminar el 4x1000: los dos proyectos de ley que llegaron al Congreso

El 4x1.000 recauda $8,4 billones en el primer semestre

Sin embargo, este es uno de los impuestos que más recaudo le deja al país. Según la Dian, en junio, por gravamen de movimiento financiero se recaudaron $1,3 billones y, si se revisa en el semestre, este le dejó al país $8,4 billones. Si se compara con el mismo periodo del año pasado, el recaudo subió alrededor de 11%, ya que, en los primeros seis meses del año anterior, se recaudaron $7,5 billones, siendo abril el mes que más aportó en 2025 con $1,4 billones. En lo corrido de este año, el mes en el que más se recogió por el impuesto de 4x1.000 fue marzo, donde se sumaron más de $1,6 billones; a este le sigue mayo con $1,4 billones; junio, abril y febrero con $1,3 billones; y, por último enero con $1,2 billones. Cabe resaltar que, en junio, del recaudo total de $21,06 billones, los tributos asociados a la actividad económica interna representaron 79,8%, equivalente a $16,81 billones. Por su parte, los vinculados al comercio exterior participaron con 20,2%, es decir, cerca de $4,26 billones. Durante ese mismo mes, la utilización de títulos de devolución de impuestos ascendió a $1,77 billones. En contexto: Alivio al 4x1000: una promesa incumplida que le cuesta hasta $800.000 anuales a cada colombiano

Recaudo de impuestos en Colombia para 2026

Al revisar la composición del recaudo bruto de junio, la retención en la fuente fue el rubro con mayor participación, al aportar cerca de $8,4 billones, equivalentes a 39,9% del total. Le siguieron el impuesto sobre la renta, con alrededor de $4,6 billones (22%); los tributos aduaneros, con $4,2 billones (20,2%); y, otros gravámenes, con $2,3 billones (11,3%). Al revisar el recaudo en el primer semestre, según la Dian los ingresos tributarios acumulados llegaron a $165,54 billones. Esto representa un aumento de 11% frente al mismo periodo del año pasado, cuando ascendieron a $149,15 billones. Teniendo en cuenta que el Marco Fiscal de Mediano Plazo establece una meta de $317 billones para 2026, durante el primer semestre se alcanzó 52% de ese objetivo anual.

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