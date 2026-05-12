Empresa paisa Action Black invertirá US$20 millones para conquistar Londres y el Caribe

La industria del bienestar no detiene su marcha y, en este sector, Action Black, la compañía de gimnasios boutique nacida en Medellín, anunció un agresivo plan de expansión que contempla una inversión de US$20 millones para fortalecer su presencia internacional y debutar en mercados de alta exigencia como el británico y el caribeño. Este movimiento responde a un momento de auge para el sector, según el Informe Global de HFA 2025, al revelar que las afiliaciones a centros de entrenamiento crecieron un 6% interanual, alcanzando máximos históricos. En este escenario, la firma liderada por el antioqueño Wilder Zapata proyecta abrir más de 38 nuevas sedes en 2026, consolidando un total de 109 centros entre los que ya operan y los que están en fase de preventa o construcción. Conozca: Colombianos pisan fuerte en mercado inmobiliario de EE. UU.: ya están en top-10 de compradores extranjeros

Expansión estratégica: México, Colombia y el salto a Europa

Aunque la llegada a Londres y Santo Domingo marca un hito en la historia de la empresa, el crecimiento también se enfocará en los mercados donde ya son referentes. De las nuevas aperturas proyectadas para 2026, 15 sedes se ubicarán en México y 17 en territorio colombiano, reforzando su dominio en la región. El objetivo de negocio es pasar de los 60.000 usuarios actuales a superar los 100.000 antes de finalizar el año. Con esta expansión, Action Black no solo busca rentabilidad, sino también impacto social, proyectando la creación de 500 nuevos empleos directos, que se sumarán a su actual fuerza laboral de 5.000 colaboradores.

¿Qué diferencia a esta marca en un mercado tan competitivo? La respuesta está en su modelo disruptivo con más de 12 modalidades especializadas, como Savage (running y fuerza) o Jab (boxeo). Además, la compañía utiliza parámetros de neurociencia, iluminación estratégica y arquitectura espacial para modificar la percepción del esfuerzo físico, convirtiendo el entrenamiento en una experiencia de entretenimiento premium.

Wilder Zapata.

El holding Action Black Corp: Un ecosistema de bienestar

La visión de Wilder Zapata ha transformado una cadena de gimnasios en un robusto holding de bienestar. La diversificación ha sido clave para mitigar riesgos y aumentar el flujo de caja a través de diferentes verticales: -Action Sport Club: Complejos deportivos con canchas de pádel y fútbol (5 sedes en Medellín y Bogotá). -Resett: Centros de recuperación y estética tipo spa. -AW (Active Wear): Su propia línea de ropa deportiva que vestirá incluso a los usuarios de la nueva sede en Londres. -Fresgo: Apuesta por la alimentación saludable. Este ecosistema se alinea con las proyecciones de Statista, que estiman que la industria del bienestar alcanzará los US$8,6 billones para 2027.

Wilder Zapata: El emprendedor que vendía aguacates y hoy conquista China

Detrás de los números y las sedes en cinco países, hay una historia de resiliencia que resuena en las calles de Medellín. Wilder Zapata, criado en el barrio Aranjuez, comenzó su vida laboral ayudando a su padre a vender aguacates en una carretilla. Esa humildad y perseverancia fueron los cimientos de su éxito empresarial. Tras vender su anterior cadena, Action Fitness, al gigante brasileño Smart Fit, Zapata fundó Action Black en 2021 con una premisa: democratizar el acceso a un fitness de alta calidad sin intimidaciones. Hoy, con la mira puesta en China y Emiratos Árabes, este antioqueño demuestra que el modelo de negocio “paisa” tiene el ADN necesario para redefinir el estilo de vida global. Continúe leyendo: Estas son las empresas que valen más que el PIB de toda América Latina: Nvidia lidera con US$5 billones

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