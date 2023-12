Productores bananeros rechazan intención europea de pagar menos por la fruta

Igualmente, recordaron que desde el año 2020, los productores y exportadores de banano latinoamericanos han experimentado importantes problemas como el incremento dramático de costos de insumos, tales como cartón, fletes, fertilizantes, que, en la actualidad, inclusive, no alcanzan niveles prepandemia.

Los clústeres bananeros de Ecuador y Perú junto a productores de Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica recibieron con sorpresa la noticia de que los supermercados del viejo continente, una vez más buscan reducir el precio de compra del banano, por lo que instaron a que “la responsabilidad compartida no sea solamente una iniciativa que se mantiene en discusión, sino que se adopten medidas eficaces para responder de acuerdo con su rol dentro de la cadena de suministro pagando un precio justo por la caja de banano”.

Los bananeros añadieron que han debido adecuar las prácticas de producción a los estándares de certificación requeridos por los supermercados, así como a las políticas basadas en premisas antitécnicas impulsadas por la Unión Europea en el marco del pacto verde y la estrategia de la granja a la mesa, que no consideran las necesidades de producción de las diferentes regiones ni los principios sólidos de manejo de riesgos ocasionando así el retiro de importantes moléculas de protección de cultivos, lo que también ha generado mayores costos y un incremento de merma o rechazo de fruta por consideraciones estéticas por parte de supermercados y compradores produciendo así un penoso incremento de desperdicio de alimento humano.

“Lamentablemente, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, los supermercados reconocieron estas realidades, sino que decidieron reducir más los precios del banano. Estas decisiones, incoherentes con el objetivo de un comercio sostenible, nos han llamado, en representación de los productores y exportadores de la región afectados por estas prácticas insostenibles, a requerir incansablemente que los supermercados asuman su rol dentro de la responsabilidad compartida materializada en el pago de un precio justo por la caja de banano que responda a los costos de producción y a los requerimientos de sostenibilidad”, enfatizaron los bananeros latinoamericanos.

Para los empresarios del banano, el accionar de los supermercados europeos no debe concentrarse en distraer la discusión hacia terceras organizaciones y entidades que no se enfocan en el verdadero problema que es la ausencia de un precio justo y no consideran las particularidades y esfuerzos de cada país como por ejemplo Colombia, que posee mecanismos de diálogo entre productores y trabajadores para establecer un salario digno, o Ecuador, que posee un salario digno establecido mediante la Constitución y la ley.