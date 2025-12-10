Airbus asegura que el error de software que tuvo a miles de aviones A320 en tierra está solucionado

Todos los aviones Airbus A320 que tenían un error de software que los volvía vulnerables a la radiación solar fueron arreglados y “todo está en orden”, declaró este miércoles el presidente ejecutivo de la compañía, Guillaume Faury, en la emisora France Inter.

A finales de noviembre, Airbus ordenó la revisión urgente de unas 6.000 aeronaves de pasillo único A320 debido a esa falla, explicó Faury.

“Todo está en orden, se cambió el software, los aviones cumplen” con la configuración deseada, declaró el directivo, que enfatizó en que no queda ningún avión en el mundo con esa falla.