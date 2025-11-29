x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe

Se hará una reunión para monitorear la logística necesaria a fin de estudiar la actualización del software y la efectividad de los canales de información en aerolíneas.

  • Aviones Airbus 319, 320 y 321 necesitarán actualización de software urgente. FOTO: Colprensa
    Aviones Airbus 319, 320 y 321 necesitarán actualización de software urgente. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

La Superintendencia de Transporte ha desplegado un protocolo urgente de atención para los usuarios afectados por la decisión de la aerolínea Avianca de inmovilizar temporalmente una parte significativa de su flota, debido a una instrucción emitida por el fabricante de aeronaves relacionada con la necesidad de realizar una actualización inmediata de software en los equipos de la familia A320.

Esta situación generó la suspensión de múltiples vuelos y la restricción en la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre del presente año. En otras palabras, las aeronaves deberán permanecer en tierra hasta que se complete el proceso de actualización.

En contexto: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

Por este motivo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, se pronunció a través de su cuenta en X para informar sobre la instalación de un Puesto de Mando Unificado, con participación del Ministerio, la Aeronáutica Civil, Avianca y otras aerolíneas, con el fin de coordinar acciones que permitan atender la contingencia de Airbus, que en Colombia implicará la actualización de software en aproximadamente 130 aeronaves Airbus 319, 320 y 321.

“He solicitado a Avianca redoblar las medidas de atención a los pasajeros para ofrecer alternativas. También habrá acciones de colaboración entre aerolíneas y techo tarifario que evite alzas del costo de tiquetes. Mañana (29 de noviembre) tendremos reuniones de seguimiento a través del PMU, especialmente para monitorear la logística necesaria para la actualización del software y la efectividad de los canales de información y atención a las personas afectadas”, escribió la ministra.

El Ministerio de Transporte se brinda las siguientes recomendaciones para los viajeros que tengan planeado volar dentro y fuera del país.

1. Verificar previamente el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación en su itinerario.

2. Revisar con frecuencia sus correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea, donde Avianca informará sobre reacomodaciones, cancelaciones u opciones disponibles.

Entérese: Avianca deja en tierra más del 70% de sus aviones A320 por alerta urgente de Airbus: esta es la razón

3.Abstenerse de presentar Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (PQRs) si aún no existe una afectación directa.

4.Conservar todos los soportes relacionados con su reserva (correos, comprobantes de pago, comunicaciones recibidas).

5. En caso de afectación confirmada, debe estar atento a las opciones que le brinda Avianca quien podrá ofrecer alternativas como reembolso, reacomodación o cambios de fecha, de acuerdo con la normativa vigente.

Entre otras aerolíneas afectadas está JetSMART Airlines, aunque solo un número reducido de aviones de su flota presenta la contingencia. La española Iberia también adelanta trabajos de actualización siguiendo las instrucciones del fabricante.

Por otra parte, Latam solo cancelará este sábado un vuelo de ida y vuelta en la ruta Bogotá–San Andrés–Bogotá. Los pasajeros afectados serán contactados directamente y recibirán opciones para reprogramar su viaje en un plazo máximo de 24 horas respecto a su vuelo original.

Siga leyendo: Avianca reprograma vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de Estados Unidos

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida