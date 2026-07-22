Antioquia mantendrá un crecimiento económico superior al del país, impulsado por comercio, exportaciones y consumo

La economía antioqueña mantiene un mejor desempeño que el promedio del país y afronta el segundo semestre de 2026 con señales que permiten prever un crecimiento superior al nacional. El dinamismo del comercio, la fortaleza del sector exportador, la recuperación de la confianza de consumidores y empresarios y un entorno político que podría favorecer la inversión privada aparecen como los principales motores de la actividad económica durante lo que resta del año.
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